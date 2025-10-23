Posizioni organizzative, il computo degli otto anni necessari a consolidare il diritto decorre dal 27 gennaio 2025
Aran e organizzazioni sindacali hanno risolto un rilevante nodo interpretativo circa la decorrenza del diritto al conferimento degli incarichi
Con la sottoscrizione, il 29 settembre 2025, del Contratto di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 8, terzo periodo del contratto Funzioni Centrali 2022-2024 del 27 gennaio 2025, Aran e organizzazioni sindacali risolvono un rilevante nodo interpretativo circa la decorrenza del diritto al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa.
Oggetto del chiarimento è il computo degli otto anni di incarichi organizzativi o professionali, anche non continuativi, necessari per il consolidamento...