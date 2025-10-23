Personale

Posizioni organizzative, il computo degli otto anni necessari a consolidare il diritto decorre dal 27 gennaio 2025

Aran e organizzazioni sindacali hanno risolto un rilevante nodo interpretativo circa la decorrenza del diritto al conferimento degli incarichi

di Clemente Lombardi e Giuseppe Fiorillo

Con la sottoscrizione, il 29 settembre 2025, del Contratto di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 8, terzo periodo del contratto Funzioni Centrali 2022-2024 del 27 gennaio 2025, Aran e organizzazioni sindacali risolvono un rilevante nodo interpretativo circa la decorrenza del diritto al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa.

Oggetto del chiarimento è il computo degli otto anni di incarichi organizzativi o professionali, anche non continuativi, necessari per il consolidamento...

Gli ultimi contenuti di Personale