Materiali di dragaggio nei sottofondi stradali: le 10 novità del Dm su terre e rocce da scavo
In arrivo in Gazzetta il regolamento Mase-Mit che sostituisce il testo del 2017 e introduce, tra le altre cose, tempi ridotti per le opere Pnrr, semplificazioni sui micro-cantieri, semplificazioni documentali e facilitazioni per individuare i siti di stoccaggio intermedio
Riutilizzo dei sedimenti dragati come sottoprodotti in opere dell’entroterra, come rilevati e sottofondi stradali. Tempi ridotti per le opere del Pnrr. Semplificazioni per i micro-cantieri. Introdotta una nuova procedura per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientale quando nelle operazioni di scavo vengono utilizzati additivi. E poi semplificazioni documentali, facilitazioni per individuare i luoghi dove sistemare i deposti intermedi di terre e rocce da scavo e raccordo con ...