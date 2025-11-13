Mattarella: richiamo su astensionismo e nuove regole di voto

Un discorso con molti temi e molto vicini al sentire popolare che si adattavano alla speciale platea che aveva davanti. Ieri, il capo dello Stato Sergio Mattarella era all’assemblea dell’Anci, ai sindaci dei Comuni che, come dice, sono «la prima linea della democrazia» e a loro ha parlato di «nuove povertà», dell’emergenza della casa, di quanto sia necessario integrare anche ai fini della sicurezza dei cittadini e dell’importanza di non abbandonare i piccoli centri, le aree periferiche. Argomenti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi