Mattarella: richiamo su astensionismo e nuove regole di voto
«I tecnicismi non risolvono, la rappresentatività è un’altra cosa». Faro sulle nuove povertà, casa e integrazione «che è sicurezza»
Un discorso con molti temi e molto vicini al sentire popolare che si adattavano alla speciale platea che aveva davanti. Ieri, il capo dello Stato Sergio Mattarella era all’assemblea dell’Anci, ai sindaci dei Comuni che, come dice, sono «la prima linea della democrazia» e a loro ha parlato di «nuove povertà», dell’emergenza della casa, di quanto sia necessario integrare anche ai fini della sicurezza dei cittadini e dell’importanza di non abbandonare i piccoli centri, le aree periferiche. Argomenti...