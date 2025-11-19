Medici, sì alla pre-intesa: aumenti medi di 490 euro e arretrati di 6.500 euro
È arrivata ieri all’Aran la firma alla pre-intesa sul contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area Sanità relativa al triennio 2022-2024 che riguarda 137mila dirigenti e 17mila sanitari
Aumenti medi complessivi di circa 491 euro al mese per 13 mensilità e arretrati medi stimati in 6.500 euro. È arrivata ieri all’Aran dopo solo poco più di un mese di trattative la firma lampo della preintesa del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area Sanità relativa al triennio 2022-2024 che riguarda 137mila dirigenti, di cui 120mila medici e 17mila sanitari non medici. L’accordo è stato però bocciato dai sindacati Fp Cgil Medici e Fassid, che non hanno firmato. La Cgil ha inoltre proclamato...