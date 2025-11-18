Per i dipendenti statali al via il 3 dicembre le trattative sul contratto
Prevista il 3 dicembre all’Aran la riunione d’avvio delle trattative sul contratto 2025/27 delle Funzioni centrali
È stata messa in calendario per il 3 dicembre all’Aran la riunione d’avvio delle trattative sul contratto 2025/27 delle Funzioni centrali, il comparto che abbraccia il personale non dirigente di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps e Inail. La convocazione segue la certificazione della rappresentatività sindacale nei vari rami del pubblico impiego e la firma finale del ministro per la Pa Paolo Zangrillo, anticipata sul Sole 24 Ore di sabato, in calce all’atto di indirizzo...