Nuovi premi su misura per le gestioni associate
Bonus specifici ai dipendenti delle funzioni gestite con più amministrazioni
I dipendenti utilizzati nelle gestioni associate possono essere oggetto di specifiche forme di incentivazione a carico dei fondi e possono essere destinatari di incarichi di elevata qualificazione, senza il vincolo del riproporzionamento dei relativi compensi. Nel caso in cui si faccia ricorso a utilizzi extra orario di lavoro di dipendenti a tempo pieno in altri enti, possono essere riconosciute nel trattamento economico fondamentale i differenziali stipendiali e la eventuale indennità di posizione...