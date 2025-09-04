Medie imprese, tempo fino al 1° ottobre per stipulare una polizza catastrofale

Contratti di sviluppo, aiuti per le fonti rinnovabili e incentivi per le start up innovative sono solo alcuni degli aiuti a rischio, se l’impresa non si mette in regola con la stipula di una polizza catastrofale. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha approvato il decreto ministeriale 18 giugno 2025 relativo all’adeguamento della disciplina degli incentivi, gestita dalla direzione competente, all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità...

