Minori stranieri soli: 18mila nelle strutture Fondi a rilento
Posti insufficienti soprattutto nella seconda accoglienza che prevede la formazione Un quarto delle presenze si concentra in Sicilia
Sul fronte dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ritardi nei rimborsi statali e posti insufficienti mettono in difficoltà i Comuni. Sono 18.038 (dato al 31 ottobre scorso) i minori presenti nelle strutture dedicate. Si tratta, per la maggior parte, di ragazzi di 16-17 anni di sesso maschile. La quota femminile è infatti del 12% ma è quella più vulnerabile perché molte ragazze, prima dell’arrivo in Italia, sono state vittima di tortura o violenza.
Il dato sulle presenze, aggiornato...