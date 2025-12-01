Minori stranieri soli: 18mila nelle strutture Fondi a rilento

Sul fronte dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ritardi nei rimborsi statali e posti insufficienti mettono in difficoltà i Comuni. Sono 18.038 (dato al 31 ottobre scorso) i minori presenti nelle strutture dedicate. Si tratta, per la maggior parte, di ragazzi di 16-17 anni di sesso maschile. La quota femminile è infatti del 12% ma è quella più vulnerabile perché molte ragazze, prima dell’arrivo in Italia, sono state vittima di tortura o violenza.

Il dato sulle presenze, aggiornato...