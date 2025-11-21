Monitoraggio Oiv obblighi di pubblicazione al 30 novembre - Adempimenti e responsabilità

Gli OivIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2025 nella scheda di rilevazione – fornita nell’applicativo web dell’Anac - il mancato raggiungimento del 100% (grado di pieno assolvimento) su tutti gli indicatori di qualità, ossia 1) pubblicazione; 2) completezza di contenuto 3) completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) aggiornamento; 5) formato, relativamente alle sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente indicate nella Delibera Anac 192/2025, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando al 30 novembre 2025 il permanere o il superamento delle criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione “Amministrazione Trasparente” sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non hanno superato, entro il termine del 30 novembre 2025, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli Oiv, o altri organismi con funzioni analoghe, elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l’utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall’Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l’Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria.

Alla luce di tale attività, il servizio web consente, a partire dal 1° dicembre 2025, la compilazione e l’estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un documento contenente l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza (in seguito elenco inadempienze) rilevate nel dettaglio alla data del 30 novembre 2025.

L’attestazione degli Oiv, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, compilata tramite l’applicativo web, deve essere pubblicata a cura del RPCT, Entro il 15 gennaio 2026, nell’apposita sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione/Attestazioni dell’OIV della sezione «Amministrazione trasparente» o «Società Trasparente».

L’Oiv, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.

L’Oiv, o altro organismo con funzioni analoghe, segnala all’organo di indirizzo politico dell’ente e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l’elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all’inosservanza.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 46 del Dlgs 33/2013, come modificato dall’articolo 37 del Dlgs 97/2016, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle Pubbliche amministrazioni. All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli Oiv, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Le attività di controllo e le responsabilità, in merito all’adempimento degli obblighi di pubblicazione sono molto delicate per le Pubbliche Amministrazioni, che devono attenzionare bene la trasparenza amministrativa.

Strumenti indispensabili al raggiungimento di ottimali livelli di trasparenza amministrativa, sono: a) dotarsi di organi di controllo qualificati ed esperti in materia, idonei a supportare le Pubbliche Amministrazioni nei vari adempimenti; b) effettuare, con cadenza infra-annuale una specifica attività di formazione in materia di trasparenza rivolta ai funzionari apicali; c) promuovere ed effettuare riunioni infra-annuali tra Rpct, Oiv e dirigenti/funzionari di elevata qualificazione, per verificare e analizzare l’aggiornamento di atti, dati e informazioni delle sotto-sezioni dell’Amministrazione Trasparente.

(*) Ancrel Salerno

---------------------------------------------------

PROSSIMI EVENTI

Ancrel Romagna in collaborazione con Odcec Rimini organizza il 2° CORSO DI APPROFONDIMENTO 2025 PER REVISORI ENTI LOCALI In modalità webinar nei giorni 14, 21 e 24 novembre. Scarica QUI il programma completo e le modalità di iscrizione

***

La Sezione ANCREL Toscana/Liguria in collaborazione con Odcec di Lucca e con il Patrocinio del Comune di Lucca, organizza per il giorno 28 novembre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 un evento formativo on-line con il seguente programma: ANTICORRUZIONE NELLA P.A. - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO e OBBLIGO DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURA NELLA P.A. LEGGE 41/2023 E CIRCOLARI 1 E 36. Scarica QUI la locandina completa