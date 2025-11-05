Ncc: la Consulta boccia i vincoli del governo, stop ai 20 minuti

È la Calabria, ancora una volta, a mettere un freno alla stretta sugli Ncc. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 163, ha dichiarato illegittimi tre pilastri del decreto Salvini sul foglio di servizio elettronico, ribadendo che la disciplina del noleggio con conducente appartiene alla competenza regionale sul trasporto pubblico locale. Il verdetto, depositato ieri, accoglie i ricorsi promossi dalla Regione contro il decreto interministeriale 226/2024 e le due circolari attuative emanate dal...

