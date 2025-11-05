Ncc: la Consulta boccia i vincoli del governo, stop ai 20 minuti
Sì dei giudici alla Regione Calabria che aveva sollevato più conflitti di attribuzione: non spetta allo Stato porre obblighi sproporzionati in tema di concorrenza. Salvini: «Miglioreremo il lavoro di tutti»
È la Calabria, ancora una volta, a mettere un freno alla stretta sugli Ncc. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 163, ha dichiarato illegittimi tre pilastri del decreto Salvini sul foglio di servizio elettronico, ribadendo che la disciplina del noleggio con conducente appartiene alla competenza regionale sul trasporto pubblico locale. Il verdetto, depositato ieri, accoglie i ricorsi promossi dalla Regione contro il decreto interministeriale 226/2024 e le due circolari attuative emanate dal...