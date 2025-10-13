Edilizia, per gli operai 30 milioni di contributi straordinari e assegno casa
In arrivo assegni studio per i figli e sostegni per gravi patologie. Lo prevede l’accordo bilaterale sul welfare firmato l’8 ottobre. Per le imprese taglio sul contributo Ape e sospensione di quello sul Fondo occupazione
Nel corso del biennio 2026-2027 verranno utilizzati 30 milioni di euro a valere sulle risorse accantonate sul Fondo Nazionale Prepensionamento presso la Cnce per erogare prestazioni prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili. Lo prevede l’accordo sottoscritto l’8 ottobre tra le associazioni datoriali, tra cui l’Ance, e i tre sindacati della categoria (Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca CIsl) «in considerazione dell’andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni». Da qui la decisione...