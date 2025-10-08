No a incarichi troppo brevi per il responsabile anticorruzione

Il responsabile anticorruzione di un’amministrazione (Rpct) non può essere nominato per periodi estremamente brevi, e continuamente sostituito. Questo elude il dettato normativo e gli orientamenti in materia volti a conferire all’incarico di Rpct una stabilità ed autonomia necessaria per poter svolgere il delicato compito di presidio della legalità. È quanto ha sottolineato l’Anac con Atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 30 luglio 2025.

Intervenendo nei confronti di...