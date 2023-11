Non è una pergotenda la tettoia chiusa su tre lati: serve il permesso, non basta la Scia di Ivana Consolo

Link utili Consiglio di Stato, sentenza n. 9063/2023 Consiglio di Stato

Le tettoie rappresentano uno degli interventi edilizi da cui si origina la gran parte delle controversie in ambito urbanistico. Anche questa sentenza del Consiglio di Stato (n. 9063 del 18 ottobre), viene emessa a seguito del contenzioso nato da un’ordinanza di demolizione per una tettoia realizzata all’interno di un locale commerciale.

La vicenda

Il titolare di un locale commerciale, aveva realizzato una tettoia che si presentava chiusa sui tre lati attraverso un parapetto in legno (con altezza di circa 90 centimetri) infisso al suolo. La tettoia era munita di davanzale in legno e tende in pvc trasparente con telaio in acciaio, fissato ai pali in legno. A seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia locale, si accertava che tale nuovo manufatto era stato realizzato al posto di una precedente tettoia aperta su tre lati che, dal punto di vista urbanistico, si configurava quale pertinenza con semplice funzione di riparo ed arredo al locale commerciale annesso. Sempre dal sopralluogo, emergeva che l’ambiente ricavatosi a seguito della nuova tettoia chiusa, risultava munito di impianto di climatizzazione posizionato sul muro esterno del locale e ospitava tavolini e sedie utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Da ultimo, si era accertato che il passaggio pedonale posto in corrispondenza degli ingressi del locale, esattamente al di sotto dei balconi del sovrastante condominio, risultava essere stato isolato con infisso in acciaio e tende in pvc avvolgibili, definendo un ambiente unico con la zona sottostante la tettoia. Attese le risultanze del sopraIluogo, il Comune giungeva alla conclusione dell’abusività degli interventi edilizi realizzati dal titolare dell’attività sulla base di una Scia.

I motivi di ricorso

I proprietari contestavano l’affermazione del Tar secondo la quale le opere contestate andrebbero a determinare una chiusura del locale, con la creazione di un ambiente nuovo e, dunque, con conseguente ampliamento di superficie edilizia e di volume. Detta chiusura e detto ampliamento, non sussisterebbero e non sarebbero neppure possibili in ragione della conformazione e della struttura della tettoia oggetto del contendere. Gli stessi organi accertatori hanno sostenuto che il locale risultava chiuso solo su tre lati e non su quattro, e la tettoia presentava dei semplici parapetti di 90 centimetri, con una chiusura costituita dall’apposizione di tende in pvc retrattili sui summenzionati parapetti in legno. In buona sostanza, secondo il titolare del locale si era in presenza di una pergotenda, ovvero di un manufatto pacificamente riconducibile agli interventi di edilizia libera.

Quanto all’installazione di climatizzatori esterni, anche qui si è in presenza di elementi che possono essere apposti liberamente; quanto invece alla circostanza che tra la tettoia ed il locale sarebbe stata apposta una sorta di copertura, ad avviso del ricorrente trattasi di un’attività finalizzata esclusivamente ad abbellire lo stato dei luoghi, per mezzo di una semplice tenda atta a nascondere la vista del cemento.

La decisione del Consiglio di Stato

Il richiamo di parte ricorrente alla nozione di pergotenda, non coglie nel segno. Difatti, un’opera è classificabile come pergotenda solo se costituita non dalla struttura in sé, ma esattamente dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda. Soltanto in presenza di un’opera siffatta non serve il permesso di costruire, potendosi il manufatto ricondurre all’attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede. Venendo al caso di specie, una struttura portante in legno, tale da definire uno spazio chiuso e coperto in cui si può accogliere il pubblico, non è configurabile come pergotenda.

Inoltre, la duplice circostanza che il locale sia stato dotato di impianto di area condizionata, e che sia stata realizzata un’ulteriore copertura, danno ragione del fatto che l’intervento in questione abbia dato luogo ad una ristrutturazione edilizia del locale commerciale, con ampliamento di superficie e volume. In definitiva, le opere realizzate nel loro complesso dal ricorrente, non sono giustificate da una semplice Scia e risultano sprovviste di un valido titolo edilizio; ne consegue che l’ordinanza di demolizione sia del tutto legittima.