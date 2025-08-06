Ponte sullo Stretto, via libera all’opera da 13,5 miliardi: cantieri al consorzio Eurolink

Via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Il costo dell’opera è di 13,532 miliardi di euro, interamente coperto con finanziamenti pubblici già disponibili a seguito delle leggi di bilancio 2024 e 2025. Il ponte, dalla campata unica della lunghezza di 3,3 chilometri e larghezza di oltre 60 metri, sarà la struttura sospesa più lunga al mondo nel suo genere. Ospiterà 6 corsie stradali e due binari ferroviari. Le torri posizionate sulle due coste avranno un’altezza...

