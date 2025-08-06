Ponte sullo Stretto, via libera all’opera da 13,5 miliardi: cantieri al consorzio Eurolink
Il Cipess ha approvato il progetto definitivo ma servirà l’ok della Corte dei conti sugli aspetti finanziari. Webuild capofila delle imprese realizzatrici
Via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Il costo dell’opera è di 13,532 miliardi di euro, interamente coperto con finanziamenti pubblici già disponibili a seguito delle leggi di bilancio 2024 e 2025. Il ponte, dalla campata unica della lunghezza di 3,3 chilometri e larghezza di oltre 60 metri, sarà la struttura sospesa più lunga al mondo nel suo genere. Ospiterà 6 corsie stradali e due binari ferroviari. Le torri posizionate sulle due coste avranno un’altezza...