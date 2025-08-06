Av Salerno-Reggio Calabria, per arrivare al Ponte mancano 17 miliardi

L’ultima revisione del Pnrr ha ridimensionato nettamente la tratta dell’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria che sarà finanziata con i fondi del Next Generation Eu: invece degli 1,8 miliardi originari riceverà soltanto 720 milioni. L’odissea dell’opera simbolo della rinascita infrastrutturale del Mezzogiorno, che dovrebbe connettere il Nord Europa al Ponte sullo Stretto, è destinata a proseguire.

Perché, dalla ricognizione puntuale dei finanziamenti già assegnati e dei fabbisogni ancora...

