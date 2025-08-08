«Il Ponte sullo Stretto strategico per il Sud hub euro-mediterraneo»
Per Natale Mazzuca, vicepresidente Confindustria, l’opera genererà un processo virtuoso che darà un forte impulso alla crescita dell’Italia e dell’Europa
Il Ponte sullo Stretto come tassello fondamentale di un progetto che rafforzi il ruolo strategico del Mezzogiorno. Un’opera che va oltre l’impatto territoriale: è un vero ponte naturale tra continenti, in grado di generare un processo virtuoso, che darà un forte impulso alla crescita dell’Italia e dell’Europa. Il Mezzogiorno, nel cuore del Mediterraneo, in una posizione cruciale rispetto all’Africa e al Medio Oriente, deve tornare a ricoprire un ruolo centrale nella partita geo-economica dei prossimi...