Offerte, resta in gara il concorrente indotto in errore dai moduli della stazione appaltante
Il Tar Calabria accoglie il ricorso di un’impresa che aveva inserito il prezzo nella busta con l’offerta tecnica seguendo le indicazioni contenute in un modello allegato al bando
Non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia indicato il valore economico della propria offerta in sede di offerta tecnica, qualora lo stesso abbia utilizzato un modulo messo a disposizione della stazione appaltante che conteneva questa indicazione. Si è espresso in questo senso il Tar Calabria, Sez. I, 15 ottobre 2025, n. 1669, che interviene su una questione specifica relativa allo svolgimento delle procedure di gara, ma che involge anche la corretta applicazione di alcuni principi...