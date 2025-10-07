Gare, rapporto sulla parità di genere obbligatorio in tutti gli appalti dopo il Correttivo

Non è più limitato agli appalti finanziati dal Pnrr l’obbligo per gli operatori economici di presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Dopo il Correttivo al Codice dei contratti pubblici, il vincolo si estende a tutte le gare, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Lo ha chiarito il Servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture, con il parere 3697/2025, in risposta al quesito di una stazione appaltante che chiedeva...

