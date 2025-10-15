Gare, no all’esclusione automatica per la mancata dichiarazione sulle clausole sociali
Tar Sicilia: cartellino rosso solo se l’impegno risulti effettivamente necessario e il disciplinare preveda la sanzione in modo specifico
L’omessa produzione della dichiarazione (ex art. 102 del codice) con cui l’operatore spiega in che modo intenda adempiere ai vari obblighi imposti dalle clausole sociali – e nel caso di specie sul riassorbimento del personale -, non può mai portare all’esclusione se non nei limiti in cui risulti effettivamente necessaria ed il disciplinare preveda una specifica clausola espulsiva. In questo senso il Tar Sicilia, Catania, sez. II, 2885/2025.
La vicenda
Nel caso di specie la commissione ha escluso dalla...