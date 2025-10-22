Appalti

Affidamento diretto passo per passo: guida per i Rup

Focus in tre articoli sulle forme, le procedure (e i rischi da evitare) dell’assegnazione fiduciaria

di Stefano Usai

La recente sentenza del Tar Sardegna n. 793/2025 (con i commenti apparsi sul quotidiano), ha rivelato la delicata questione del corretto esperimento dell’affidamento diretto ed i rischi in cui incorre il Rup nel caso in cui cerchi di «trasformare» l’affidamento in un’autentica gara (come nel caso trattato dal giudice sardo) sviluppando, in realtà, un confronto tra offerte. Confronto, evidentemente, che esige una motivazione (del perché viene scelta una data offerta piuttosto che una diversa). È chiaro...

Correlati

Sardegna
Affidamento diretto «procedimentalizzato», le scelte vanno motivate (con rischio risarcimento)
Chi «ibrida» l’affidamento diretto si espone al rischio di risarcire i danni

Gli ultimi contenuti di Appalti