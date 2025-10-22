Affidamento diretto passo per passo: guida per i Rup
Focus in tre articoli sulle forme, le procedure (e i rischi da evitare) dell’assegnazione fiduciaria
La recente sentenza del Tar Sardegna n. 793/2025 (con i commenti apparsi sul quotidiano), ha rivelato la delicata questione del corretto esperimento dell’affidamento diretto ed i rischi in cui incorre il Rup nel caso in cui cerchi di «trasformare» l’affidamento in un’autentica gara (come nel caso trattato dal giudice sardo) sviluppando, in realtà, un confronto tra offerte. Confronto, evidentemente, che esige una motivazione (del perché viene scelta una data offerta piuttosto che una diversa). È chiaro...