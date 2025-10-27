Offerte, verifica obbligatoria con dubbi sulla realizzabilità della proposta
Tar Sicilia: anche se il bando non prevede soglie o criteri di controllo
La stazione appaltante è obbligata ad attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia ogniqualvolta emergano elementi specifici che inducano a dubitare della congruità, serietà, sostenibilità o realizzabilità dell’offerta, anche se il bando non prevede espressamente soglie o criteri di anomalia. Il principio è stato affermato dal Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, con la sentenza 24 ottobre 2025, n. 2348.
La pronuncia ricostruisce, inoltre, le tre modalità di applicazione dell’istituto della verifica...
