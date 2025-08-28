Pa, sulle assunzioni lo sguardo al futuro e non al presente

Siamo alla vigilia di un massiccio numero di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, come ha annunciato il ministro Zangrillo. Questo scenario rende ancora più urgente ripensare l’analisi del fabbisogno di personale, che non può più essere considerata un mero esercizio burocratico da svolgere nell’immediato. Quando un ente pubblico decide di assumere nuovo personale, sta compiendo un investimento strategico che avrà ripercussioni per i prossimi 15-20 anni. Questa prospettiva temporale estesa ...

