Paga il contributo di costruzione l’edificio rurale che si fa casa

Il cambio di destinazione d’uso di un’abitazione da agricola a civile abitazione comporta un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome. Con il risultato che è corretto il pagamento del contributo di costruzione. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Torino, la numero 1424/2025, in merito al ricorso di una persona che aveva chiesto il cambiamento di destinazione d’uso di una struttura rurale della famiglia a civile abitazione residenziale.

