Parlamento in pressing per un altro condono a maglie più larghe
Non solo Campania: un’altra proposta ipotizza di sanare gli abusi realizzati in Italia entro settembre 2025 richiamandosi al condono 1985
Non c’è solo l’ipotesi di riaprire il terzo condono edilizio, datato 2003, principalmente a beneficio della Campania. Nel fascicolo di emendamenti presentati al disegno di legge di Bilancio 2026 spunta un’altra proposta di modifica, sempre firmata da Fratelli d’Italia (Matteo Gelmetti, Domenico Materia, Sergio Rastrelli, Giulia Cosenza), che punta in una direzione ancora più controversa: riaprire una sanatoria per tutto il paese, sul modello del primo condono edilizio del 1985, per gli abusi realizzati...