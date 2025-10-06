Partecipate, i fondi di dotazione e di solidarietà non sono contributi a carico delle finanze pubbliche
La nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale né le erogazioni a titolo di contratto di servizio, quand’anche finalizzate al pareggio del bilancio. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 298/2025.
I quesiti
Alcuni sindaci di comuni...