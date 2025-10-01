Rimborso spese di viaggio anche all’amministratore residente nella frazione del Comune
Per assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, compete al Comune procedere, attraverso appositi atti interni, alla perimetrazione della parte del territorio
Il diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere riconosciuto anche agli amministratori che, pur risiedendo entro i confini dell’ente, vivono in una frazione, località o parte del territorio distinta dal capoluogo. Con la delibera n. 148/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana chiarisce che il rimborso disciplinato dall’articolo 84, comma 3, del Tuel compete in due ipotesi: da un lato, nel caso di partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari...