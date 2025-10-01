Autovelox non registrati, stop dal 1° dicembre
Valide solo le multe rilevate dagli apparecchi registrati nella piattaforma del Mit
Al via l’archivio centralizzato, pubblico e ufficiale degli autovelox presenti in Italia, ma resta irrisolto il nodo dell’omologazione degli apparecchi utilizzati per rilevare i limiti di velocità. Si potrebbe riassumere così la situazione dopo l’avvio ieri della piattaforma telematica, predisposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) a seguito del decreto direttoriale 305 del 18 agosto 2025, attraverso cui enti locali e forze dell’ordine – già abilitati all’inserimento attraverso...