Sicilia, passa ai Comuni la competenza per i pubblici spettacoli
I provvedimenti comunali o le segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) dovranno essere trasmessi al Prefetto, che conserva poteri di indirizzo e controllo per motivate esigenze di sicurezza
Anche la Sicilia si adegua al resto dell’Italia per le procedure autorizzative di pubblici spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni pubbliche.
Dal 15 ottobre saranno trasferite ai Comuni le competenze amministrative di cui al Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), finora in capo alle questure.
Si tratta in particolare di:
• autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti pubblici;
• autorizzazioni per l’apertura di esercizi di pubblico spettacolo;
• provvedimenti relativi a manifestazioni...
