Ancora 2.301 sedi vacanti negli enti medio piccoli fino a 10mila abitanti

La manovra stanzia un fondo da 50 milioni per il 2027 e 100 milioni dal 2028 per il sostegno delle retribuzioni negli enti locali. Ma nessuna misura è contemplata per i segretari nei piccoli enti.

Al 30 ottobre, sotto i 10mila abitanti sono ancora vacanti 2.301 sedi, fra le 1.553 in classe IV (fino a 3mila abitanti) e le 748 in classe III (3.001-10mila abitanti). Negli ultimi tre cicli (CoA 2022, 2023, 2024) sono stati immessi 969 in fascia C, per un totale di 1.050 comprensivi dei precedenti concorsi...