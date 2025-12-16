Spl, con la ricognizione un atto di indirizzo dell’ente che chiede il piano di risanamento
Tra le novità della legge sulla concorrenza 2025 l’obbligo di individuare le possibili cause dell’andamento negativo della gestione dei servizi affidati
Via libera al ddl annuale per il mercato e la concorrenza 2025. Con il passaggio all’ Aula della Camera lo scorso 10 dicembre si è concluso l’iter parlamentare del provvedimento. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono stati inseriti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 30 e introdotto un nuovo articolo 31-bis al Dlgs 201/2022. Le disposizioni integrate riguardano gli adempimenti di Comuni con popolazione ...