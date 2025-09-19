Piattaforma della trasparenza, i dati Pa in un unico portale
Parte oggi la nuova piattaforma unica realizzata da Anac con la soluzione open source TrasparenzAI del Cnr: in un solo accesso tutti i dati oggetto di obbligo di pubblicazione
Addio al puzzle di siti e sezioni difficilmente accessibili. Basta con la Babele di informazioni disseminate sui singoli siti: da oggi la trasparenza della pubblica amministrazione passa da un solo portale. Anac ha lanciato la Piattaforma Unica della Trasparenza, integrata con il progetto open source TrasparenzAI del Cnr, che raccoglie e organizza in maniera uniforme dati e documenti finora sparpagliati. Lo strumento, frutto di un protocollo d’intesa congiunto tra l’Autorità nazionale anticorruzione...