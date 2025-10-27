Ponte Stretto, ancora dubbi. Corte conti: deferimento al collegio

Passa la palla l’ufficio della Corte dei conti che sta esaminando il dossier Cipess sul Ponte sullo Stretto. E con una richiesta di deferimento all’organo collegiale, invia tutta la documentazione alla Sezione centrale.



Sul tavolo ancora diversi punti non chiariti che gettano ombra sul dossier e che ancora una volta, dopo un prima richiesta di chiarimenti e integrazioni inviati dalla Corte a Palazzo Chigi il 24 settembre, non sono stati sciolti. Tutto rinviato all’udienza del 29 ottobre quando è probabile...

