Ponte Stretto, ancora dubbi. Corte conti: deferimento al collegio
Sul dossier si pronuncerà l’organo collegiale. Udienza fissata il 29 ottobre
Passa la palla l’ufficio della Corte dei conti che sta esaminando il dossier Cipess sul Ponte sullo Stretto. E con una richiesta di deferimento all’organo collegiale, invia tutta la documentazione alla Sezione centrale.
Sul tavolo ancora diversi punti non chiariti che gettano ombra sul dossier e che ancora una volta, dopo un prima richiesta di chiarimenti e integrazioni inviati dalla Corte a Palazzo Chigi il 24 settembre, non sono stati sciolti. Tutto rinviato all’udienza del 29 ottobre quando è probabile...