Salva casa, spunta anche il maxi sconto sulle sanzioni

Un tagliando al Salva casa, il decreto n. 69/2024 che, ormai più di un anno fa, il Governo ha utilizzato come veicolo per iniziare ad affrontare il grande problema delle piccole difformità degli immobili, diffuse in tutta Italia. C’è anche questa tra le ipotesi di modifica che potrebbero entrare nel disegno di legge di Bilancio per il 2026 e che oggi entrano nel vivo con il primo step sulle inammissibilità: la proposta è stata inserita nel fascicolo degli emendamenti segnalati da Fratelli d’Italia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi