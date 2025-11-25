Avanti su sanatorie edilizie e modifiche su affitti brevi
La discussione in Commissione Bilancio. Calandrini (FdI) respinge al mittente le ipotesi di condoni pro elezioni
Nessuna sanatoria pro elezioni e tanto meno nessun nuovo condono edilizio. Sugli affitti brevi c’è la volontà del Parlamento di non arrivare a una tassa del 26%, come proposta dal governo. Mentre sulla tassazione dei dividendi la trattativa con il Mef è aperta e sembra andare nella direzione chiesta dalle imprese. Nicola Calandrini (FdI), che fino a metà dicembre sarà il metronomo della manovra con la giacca di presidente della commissione Bilancio del Senato, sarà chiamato oggi a fare la prima scrematura...