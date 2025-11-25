Avanti su sanatorie edilizie e modifiche su affitti brevi

Nessuna sanatoria pro elezioni e tanto meno nessun nuovo condono edilizio. Sugli affitti brevi c’è la volontà del Parlamento di non arrivare a una tassa del 26%, come proposta dal governo. Mentre sulla tassazione dei dividendi la trattativa con il Mef è aperta e sembra andare nella direzione chiesta dalle imprese. Nicola Calandrini (FdI), che fino a metà dicembre sarà il metronomo della manovra con la giacca di presidente della commissione Bilancio del Senato, sarà chiamato oggi a fare la prima scrematura...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi