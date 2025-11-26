Emissioni, tagli necessari in trasporti ed edifici
Database Atena: la riqualificazione del patrimonio immobiliare procede a un ritmo che, sebbene in crescita, non è sufficiente a intercettare i target
Decarbonizzazione: in Italia si confermano i passi avanti dell’industria, insufficienti invece le riduzioni delle emissioni per edifici e trasporti, dove anzi sono aumentate. È la fotografia che emerge dal nuovo database online Atena (atlante della transizione energetica nazionale), attivo da oggi, con cui Italy for Climate, il centro studi della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, vuole offrire un quadro diviso per settori, aggiornato, trasparente e accessibile dei progressi dell’Italia nel ...