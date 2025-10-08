Ponte Stretto, Ciucci: entro la scadenza daremo i chiarimenti chiesti dalla Corte dei Conti
Le carte vanno inviate entro il 13 ottobre. L’Ad di Webuild Pietro Salini: «Quando il ponte sarà finito, tutti lo utilizzeranno e saranno dimenticate le polemiche». Apre la mostra sulle infrastrutture allestita dal big delle costruzioni all’Ara Pacis
«Consegneremo al Dipe e al Cipess le osservazioni e i chiarimenti alla delibera sul progetto del Ponte richiesti dalla Corte dei Conti prima del 13 ottobre, in modo da consentire al Cipess la trasmissione entro la scadenza dei 20 giorni, previsti dalla procedura. Abbiamo già tutte le risposte, è solo una questione di formalizzazione, riteniamo che siano risposte del tutto esaurienti». L’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, interpellato in occasione dell’inaugurazione...