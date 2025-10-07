Ponte Stretto, Cgil richiama l’attenzione dell’Ue e ribadisce: governo ritiri progetto
Il sindacato chiede di incontrare il vicecommissario Stéphane Séjourné per verificare il rispetto della direttiva appalti sull’appalto riattivato dopo oltre vent’anni «che ha subito un incremento di prezzo di oltre il 300%»
Il sindacato della Cgil scende in campo attivamente contro il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel delicato periodo in cui governo e Stretto di Messina stanno definendo le risposte ai rilievi e alle richieste di chiarimento della Corte dei Conti nell’ambito dell’esame della delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo, il sindacato comunica di aver scritto al vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, chiedendogli un incontro. L’obiettivo è chiedere che la...