Prevenzione incendi negli ospedali, ecco come scegliere tra norma prescrittiva e prestazionale
Il documento realizzato in collaborazione con Vigili del Fuoco e ingegneri aiuta i progettisti nella decisione, anche in base al budget a disposizione e agli obiettivi
Anche per gli ospedali la normativa di prevenzione incendi offre due possibilità. Si può seguire la regola tecnica di stampo prescrittivo (Dm 18 settembre 2002), dove la valutazione del rischio è effettuata dal legislatore che individua le soluzioni da applicare pressoché pedissequamente, ossia senza spazio di manovra per il professionista. In alternativa c’è la strada del Codice di prevenzione incendi con la Regola tecnica verticale (Rtv) numero 11 (Dm 29 marzo 2021) dedicata agli ospedali, che ...
