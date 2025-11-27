Open Fiber apre le candidature per l’assegnazione di appalti su aree bianche
La società specializzata nella posa delle reti tecnologiche ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori: dal 1° dicembre possibile qualificarsi per le gare di lavori, servizi e forniture
Open Fiber ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori che si vogliono candidare all’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture per la posa delle reti tecnologiche sulle aree bianche, come da mission della società. La partecipazione, spiega il bando, è «un processo aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato all’attribuzione della idoneità di un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli appalti indetti...