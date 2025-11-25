Ca’ Foscari, incarico per il nuovo campus universitario a Treviso

L’Università Ca’ Foscari di Venezia amplia le proprie strutture con un nuovo campus a Treviso. Al via il bando per l’affidamento a un unico operatore economico, mediante accordo quadro, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori di realizzazione della nuova sede universitaria di Ca’ Foscari presso il compendio dell’ex Turazza. Il valore dell’incarico è di 2.302.223 euro.



Il Comune di Treviso, stazione appaltante, opera per conto proprio e per conto dell’Università Ca...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi