Sondrio, nuova seggiovia da 11,4 milioni nel comprensorio sciistico di Aprica
Con i fondi del Pnrr il Comune di Sora assegna i lavori di riqualificazione urbana dell’area del mattatoio per realizzare una scuola
In Provincia di Sondrio al via un bando per un nuovo impianto di risalita. Sita Spa manda in gara la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di sostituzione della seggiovia quadriposto Palabione - Lago Palabione con una nuova seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo dei veicoli nel comprensorio sciistico di Aprica. Il valore degli interventi è di 11.421.584 euro, offerte entro il 22 dicembre.
Con i fondi del Pnrr il Comune di Sora (Frosinone) assegna i lavori di riqualificazione...