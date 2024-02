Pubblico impiego, errore interpretativo e ritardi escludono la buona fede (e la Pa paga i danni)

Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, il ritardo nelle tempistiche procedimentali e l’erronea interpretazione normativa dovuti a una condotta colposa dell’ente costituiscono una violazione delle regole di buona fede e correttezza. E se in tale contesto la Pa oppone al dipendente l’illegittimo diniego di una situazione di vantaggio, ancorché non qualificabile come diritto soggettivo ma in termini di interesse legittimo, ciò comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi