Aran: il santo patrono per i turnisti è ordinaria giornata lavorativa

Il lavoratore turnista, chiamato eccezionalmente a lavorare nel giorno del riposo settimanale, non ha diritto a percepire l’indennità di turno per il lavoro reso nel giorno del riposo settimanale, ma, in applicazione dell’articolo 24, comma 1, del contratto 14 settembre 2000, ha diritto alla maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate e a equivalente riposo compensativo.

L’attività resa dallo stesso lavoratore nella festività del Santo Patrono è ordinaria attività lavorativa con diritto...