Rfi manda in gara il potenziamento della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido per 165,5 milioni di Alessandro Lerbini

I costi della manodopera sono stimati in 30.176.253 euro. Il bando rimane aperto fino al 23 novembre

Rete ferroviaria italiana potenzia la linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido con un bando da 165.529.794 euro. Al via la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la velocizzazione (mediante rettifiche di tracciato) della tratta Lamezia Terme–Settingiano e l’elettrificazione della tratta Lamezia Terme–Catanzaro Lido.

L’importo a base di gara comprende le spese di progettazione esecutiva per 2.886.106 euro e gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, per 9.353.234 euro. I costi della manodopera sono stati stimati in 30.176.253 euro.

L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto la ripartizione non garantisce il coordinamento funzionale necessario a consentire l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione (IPO-Totali) e l’omogenizzazione del processo legato all’attivazione dell’opera.

I lavori sono propedeutici a portare la velocità, nella tratta Lamezia Terme-Settignano, fino a 140 km/h per un percorso complessivo di circa 10 km, tramite l’ausilio di varianti di tracciato su una nuova sede in affiancamento alla linea storica con alcuni tratti in viadotto, tra cui quello sul torrente Cancello. Inoltre l’intervento prevede l’elettrificazione dell’intera linea Lamezia Terme–Catanzaro Lido per una lunghezza complessiva di circa 43 km, con la realizzazione di tre sottostazioni elettriche a supporto della trazione elettrica.

Rfi, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione delle ulteriori prestazioni alle condizioni originariamente previste per un valore stimato dell’opzione di 33.105.958 euro. La gara rimane aperta fino al 23 novembre.