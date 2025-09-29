Rifiuti, parte il servizio conciliazione: obblighi e sanzioni per i gestori

Da mercoledì prossimo, 1° ottobre, parte il servizio Conciliazione anche per il settore rifiuti. La scadenza era stata scritta da Arera nella delibera n.574 del 27 dicembre 2024. In quella delibera l’Autorità ha esteso anche al settore dei rifiuti i meccanismi di tutele degli utenti già disciplinati per i settori elettrico e idrico, e la procedura è analoga salvo alcune eccezioni. Il sistema di tutele Arera ha una struttura multilivello con due macroaree: una relativa a informazioni e assistenza ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi