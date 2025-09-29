Rifiuti, parte il servizio conciliazione: obblighi e sanzioni per i gestori
La procedura disciplinata da Arera sarà operativa da mercoledì 1° ottobre. Sono tenuti ad abilitarsi i Comuni o le Ato se titolari dei vincoli sulla qualità
Da mercoledì prossimo, 1° ottobre, parte il servizio Conciliazione anche per il settore rifiuti. La scadenza era stata scritta da Arera nella delibera n.574 del 27 dicembre 2024. In quella delibera l’Autorità ha esteso anche al settore dei rifiuti i meccanismi di tutele degli utenti già disciplinati per i settori elettrico e idrico, e la procedura è analoga salvo alcune eccezioni. Il sistema di tutele Arera ha una struttura multilivello con due macroaree: una relativa a informazioni e assistenza ...