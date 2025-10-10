Rigenerazione, Cdp lancia «Sirec»: una sfida per valorizzare le aree dismesse del Sud
L’iniziativa promossa insieme al Politecnico di Milano coinvolge team di studenti per far emergere progetti di recupero trasversali e dall’alto impatto sociale
Un laboratorio di idee per trasformare il degrado in sviluppo. Si chiama Sirec («Southern Italy regeneration challenge») la nuova iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), presentata nel corso dell’evento «Città nel futuro 2030-2050» promosso dall’Ance che punta a individuare e sviluppare progetti di rigenerazione per aree dismesse o sottoutilizzate del Mezzogiorno. L’obiettivo: costruire un modello replicabile di partnership pubblico-privato capace di innescare processi di riqualificazione ...