Ance: casa emergenza sociale, serve un Pnrr ad hoc
La presidente Brancaccio: speriamo in prime risposte con la legge di Bilancio, necessari governance unica, fondi e riforme per un piano abitativo di lungo periodo
Un Pnrr per la casa, con governance, fondi e riforme capaci di dare risposte strutturali alla crescente emergenza abitativa e di restituire centralità alla politica urbana. È questa la richiesta avanzata dalla presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, aprendo i lavori della seconda giornata di “Città nel futuro 2030-2050”, organizzata al Maxxi di Roma con la direzione dell’ex sindaco Francesco Rutelli. «Servono riforme, governance e fondi – ha detto Brancaccio –. Dobbiamo riuscire a trovare strumenti...