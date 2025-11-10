Rinnovo di locazione al conduttore sfrattato, il pubblico interesse esclude il danno erariale
Anche in presenza di un decreto ingiuntivo per canoni pregressi non corrisposti e di un provvedimento di convalida di sfratto per morosità
In presenza di un decreto ingiuntivo per canoni pregressi non corrisposti e di un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, non sussiste il divieto di rinnovare il rapporto contrattuale di locazione con il conduttore sfrattato, anche senza la previsione di opportune garanzie prestate da terzi, purché tale scelta sia motivata da ragioni di pubblico interesse in ordine alla corretta valorizzazione del bene locato.
Sulla base di questo principio la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale...