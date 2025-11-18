Riscossione, il nodo delle società di supporto nella riforma Amco
La fiscalità comunale non può essere trattata come l’anello debole da centralizzare automaticamente
L’architettura futura della riscossione locale disegnata dalla legge di bilancio con la norma che fa scendere in campo Amco fa discutere anche le società di supporto riunite in Confentrate. L’associazione ha organizzato un incontro a Bologna nel corso dell’Assemblea nazionale dell’Anci, in un dialogo fra Comuni, concessionari e amministrazioni centrali, con attenzione alle ricadute operative per gli enti.
In questo quadro Andrea Ferri, responsabile del dipartimento finanza locale di Ifel, ha chiarito...
