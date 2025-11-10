Roma punta a gestire un milione di tonnellate di rifiuti all’anno

Se i rifiuti sono una risorsa, come si dice sempre, Roma con la sua produzione da 1,6 milioni di tonnellate l’anno sarebbe una sorta di Dubai, con il riciclo e il recupero energetico al posto del petrolio. Finora non lo è stata, perché i rifiuti della Capitale finiscono per una quota consistente in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, facendo del Lazio la seconda regione esportatrice dopo la Campania.

Ogni anno, calcola Utilitalia nel report pubblicato martedì su «Rifiuti urbani, fabbisogni impiantistici...